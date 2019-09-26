Соларі сподівається очолити топ-клуб попри свій провал в Реалі

Колишній тренер мадридського Реала Сантьяго Соларі поділився амбіціями щодо продовження кар'єри.

"Хотів би тренувати в Європі, очолити серйозний проект в одній з топ-ліг.

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У минулому році я дивився Прем'єр-лігу і помітив, як вона сильно виросла. Це була фантастична кампанія для англійських команд. Також там є багато різних культур – іспанські, німецькі, англійські тренери. Менеджери з усього світу готові працювати в Англії", – заявив Соларі в коментарі ВВС.

Єдиним клубом у тренерській кар'єрі аргентинця був мадридський Реал, де він спершу працював з резервною Кастільєю, а в жовтні минулого року очолив першу команду. Втім, на тренерському містку головної команди "вершкових" він не затримався. Після кількох місяців непереконливих результатів Соларі був звільнений, а на його місце прийшов Зінедін Зідан.

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