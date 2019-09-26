toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
МАРІУПОЛЬ - ДИНАМО КУБОК УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Соларі сподівається очолити топ-клуб попри свій провал в Реалі

20:13 200 Читать на русском
Соларі сподівається очолити топ-клуб попри свій провал в Реалі
Сантьяго Соларі / Reuters

Колишній тренер мадридського Реала Сантьяго Соларі поділився амбіціями щодо продовження кар'єри.

"Хотів би тренувати в Європі, очолити серйозний проект в одній з топ-ліг.

Реал обрав Почеттіно пріоритетною ціллю на заміну Зідану

У минулому році я дивився Прем'єр-лігу і помітив, як вона сильно виросла. Це була фантастична кампанія для англійських команд. Також там є багато різних культур – іспанські, німецькі, англійські тренери. Менеджери з усього світу готові працювати в Англії", – заявив Соларі в коментарі ВВС.

Єдиним клубом у тренерській кар'єрі аргентинця був мадридський Реал, де він спершу працював з резервною Кастільєю, а в жовтні минулого року очолив першу команду. Втім, на тренерському містку головної команди "вершкових" він не затримався. Після кількох місяців непереконливих результатів Соларі був звільнений, а на його місце прийшов Зінедін Зідан.

Вернидуб повертається: три варіанти імені Динамо, дербі проти Реброва чи вихід на Балкани – яку команду обере тренер?

blog_ava
Вербіч: Це вже зовсім інше Динамо
06:30
4818
Теги
Іспанія Сантьяго Соларі Сантьяго Соларі Світ Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Степаненко може перейти в Крістал Пелас взимку
    Англія — 19:362086 Степаненко може перейти в Крістал Пелас взимку
25
хв
Реал Сосьєдад
22:00
Алавес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук