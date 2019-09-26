Сельта на останній секунді вирвала нічию з Еспаньйолом, Севілья програла Ейбару: 6-й тур Прімери, матчі четверга

В рамках 6-го туру Прімери Ейбар здобув фантастичну перемогу над Севільєю, а Сельта врятувалася у грі з Еспаньйолом. Рахунок та звіт матчів читайте на Футбол 24.

Прімера, 6-й тур

Ейбар – Севілья – 3:2

Голи: Орельяна, 65, Леон, 77, Коте, 82 – Окампос, 11, Торрес, 33

Сельта – Еспаньйол – 1:1

Гол: Міна, 90+5 – Педроса, 48

Реал Сосьєдад – Алавес – 3:0 (перший тайм)

Голи: Оярсабаль, 19, 41 (пен), Вілліан Хосе, 32

Ейбар на своєму полі приймав Севілью. "Нервіонці" вдало стартували у чемпіонаті й у разі перемоги у сьогоднішньому матчі могли повернути собі друге місце у таблиці – поруч з Реалом та Атлетіко. Гості швидко заволоділи ситуацією на полі та уже на 11-й хвилині відкрили рахунок. Хордан з центру поля помітив забігання Окампоса й точно віддав, останній відірвався від захисників та легко переграв голкіпера – 0:1. Вдруге Севілья забила також за участі Окампоса – нападник віддав класну передачу вздовж воріт на Олівера Торреса, той уникнув офсайду та розстріляв ворота. По перерві господарі відквитали один м'яч – Орельяна заробив пенальті й сам його реалізував. За кілька хвилин Педро Леон скористався непорозумінням між захисниками та голкіпером й зрівняв рахунок, а на 82-й Коте шедевральним ударом зі штрафного й геть вивів господарів уперед! Севілья, вочевидь, після першого тайму вирішила, що справа зроблена й поплатилась за це поразкою у підсумку – 3:2!

Поєдинок у Віго між місцевою Сельтою та Еспаньйолом виявився не таким яскравим. У першому таймі гострішими були господарі: так, на 16-й хвилині один з навісів головою замикав Міна (вище воріт), а на 27-й та 40-й з меж штрафного пробивали Рафінья та Мальйо – перший постріл був неточним, а другий пролетів поруч з каркасом. По перерві Еспаньйол показав, як забивати: на 48-й хвилині Кальєрі прийняв простріл з правого флангу, розвернувся й відкотив м'яч під удар Педросі, який розстріляв ворота з близької відстані – 0:1. Надалі команди продовжували обмін непоганими моментами, найяскравіші з яких змарнували Аспас та Педроса. На 90-й хвилині дотиснути Сельту міг Піпа Гонсалес, але його класний удар голкіпер Бланко перевів у стійку. Покарання за марнотратство прийшло на 90+5-й, коли Міні ударом головою вдалося замкнути крос від Мальйо – 1:1. Одразу після цього пролунав фінальний свисток.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ