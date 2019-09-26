Безумный камбэк в видеообзоре матча Эйбар – Севилья – 3:2

Шестой тур чемпионата Испании подарил невероятную победу Эйбара в домашнем матче против Севильи.

Гости быстро завладели инициативой и уже на 11-й минуте открыли счет. Хордан с центра поля заметил забегание Окампоса и отдал удобную передачу, последний оторвался от защитников и легко переиграл голкипера – 0:1. Окампос организовал и второй гол Севильи – нападающий отдал классную передачу вдоль ворот на Оливера Торреса, тот избежал офсайда и расстрелял ворота.

Сельта на последней секунде вырвала ничью с Эспаньолом, Севилья проиграла Эйбару: 6-й тур Примеры, матчи четверга

Однако после перерыва игра перевернулась с ног на голову – сначала Орельяна заработал пенальти и сам его реализовал. За несколько минут Педро Леон воспользовался разногласием между защитниками и голкипером Севильи и сравнял счет. А на 82-й Коте шедевральным ударом со штрафного и вовсе вывел хозяев вперед – 3: 2!

Солари надеется возглавить топ-клуб, несмотря на свой провал в Реале

Севилья потерпела второе поражение подряд и опустилась на седьмую строчку турнирной таблицы Примеры.