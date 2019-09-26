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Безумный камбэк в видеообзоре матча Эйбар – Севилья – 3:2

23:32 12 Читати українською
Безумный камбэк в видеообзоре матча Эйбар – Севилья – 3:2
Эйбар – Севилья – 3:2 – видео голов и обзор матча

Шестой тур чемпионата Испании подарил невероятную победу Эйбара в домашнем матче против Севильи.

65’ Фабиан Орельяна
77’ Педро Леон
82’ Хосе Анхель Коте
 
Лукас Окампос 12’
Оливер Торрес 33’
12’ Лукас Окампос
33’ Оливер Торрес
65’ Фабиан Орельяна
77’ Педро Леон
82’ Хосе Анхель Коте

Гости быстро завладели инициативой и уже на 11-й минуте открыли счет. Хордан с центра поля заметил забегание Окампоса и отдал удобную передачу, последний оторвался от защитников и легко переиграл голкипера – 0:1. Окампос организовал и второй гол Севильи – нападающий отдал классную передачу вдоль ворот на Оливера Торреса, тот избежал офсайда и расстрелял ворота.

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Однако после перерыва игра перевернулась с ног на голову – сначала Орельяна заработал пенальти и сам его реализовал. За несколько минут Педро Леон воспользовался разногласием между защитниками и голкипером Севильи и сравнял счет. А на 82-й Коте шедевральным ударом со штрафного и вовсе вывел хозяев вперед – 3: 2!

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Севилья потерпела второе поражение подряд и опустилась на седьмую строчку турнирной таблицы Примеры.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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