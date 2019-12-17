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Шалений камбек Лаціо у відеоогляді матчу туру Серії А проти Кальярі

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Шалений камбек Лаціо у відеоогляді матчу туру Серії А проти Кальярі
Кальярі – Лаціо / твіттер Кальярі

Римський Лаціо неймовірно переграв Кальярі (2:1) в поєдинку 16-го туру чемпіонату Італії. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів матчу.

8’ Джованні Сімеоне
 
Луїс Альберто 90+3’
Феліпе Кайседо 90+8’
8’ Джованні Сімеоне
90+3’ Луїс Альберто
90+8’ Феліпе Кайседо

Острів'яни активніше розпочали поєдинок і заслужено забили швидкий м'яч зусиллями Джованні Сімеоне.

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Після скидки Жоао Педро в центр штрафного аргентинець пробив у дотик під поперечину. Далі почалася весела гра з обопільними можливостями забити, та найцікавіше команди приберегли на фінальні хвилини протистояння. На 90+3-й хвилині Луїс Альберто підхопив м'яч після відскоку й точно пробив метрів із 20-ти у нижній кут. А ще за 5 хвилин Феліпе Кайседо головою забив переможний для римлян гол і допоміг Лаціо ввімкнутися у боротьбу за титул.

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Теги
Лаціо Лаціо Кальярі Кальярі Італія Відеоновини Кальярі - Лаціо
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