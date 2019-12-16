Лаціо створив фантастичний камбек проти Кальярі – "орли" нав'язують боротьбу за Скудетто

Завершальний матч 16-го туру італійської Серії А між Кальярі та Лаціо завершився драматичною перемогою римлян (1:2).

Центральний матч туру пройшов на Сардинії, де зустрілися третя та четверта команди чемпіонату – Лаціо та Кальярі. Рахунок було відкрито острів'янами вже на 8-й хвилині після вкидання з ауту та скидки Жоао Педро в центр штрафного, звідки Сімеоне пробив у дотик під поперечину. "Орли" відповіли низкою перспективних атак, однак найкращу з них у першому таймі розіграли господарі – на 43-й хвилині Наінгголан вийшов віч-на-віч з голкіпером, але переграти його в ближньому бою не зумів.

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На старті другого тайму зрівняти рахунок міг Іммобіле, який пробив головою, однак один із захисників на лінії воріт став на шляху м'яча. Кальярі відповів ударом Лікоянніса на 69-й хвилині та пострілом Сімеоне на 73-й – обидва рази "круглий" пролетів поруч з каркасом. Лаціо став діяти активніше наприкінці зустрічі, що вилилось у неточне замикання у виконанні Іммобіле на 84-й хвилині та гол Луїса Альберто вже у компенсований час – він підхопив м'яч після відскоку й пробив метрів з 19-ти у лівий нижній кут. Здавалося, що на цьому команди й розійдуться, але вже на 90+8-й хвилині Кайседо головою забив другий гол Лаціо, вирвавши для "орлів" перемогу.

Таким чином, римляни залишились на третій позиції з 36 набраними очками в активі. Кальярі, маючи на п'ять пунктів менше, розташувався на п'ятій сходинці. Лідирують у таблиці Ювентус з Інтером, у яких по 39 залікових балів.

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