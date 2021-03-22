"Нужно отдать должное команде из Львова. Они сыграли очень качественно, агрессивно в контратаках, с хорошим КПД. У Шахтера проблемы все те же: атакуем всей командой, обороняемся двумя-тремя людьми.

Львов – Шахтер – 3:2 – видео голов и обзор матча

К сожалению, фактор Витао снова повторяется. Пока адаптация в Украине затянулась, но я думаю, что ему еще нужен один цикл сборов и этот футболист еще наберет. Соломон – это положительный момент. Он набрал фантастическую форму.

Эта игра является контуром будущего Шахтера. Каштру начал ее по схеме 4-2-3-1 – в принципе, вернулся к старой схеме и все нормально получалось. На позиции "десятки", свободного художника где-то играл Марлос, это оптимальная позиция для него, ведь он больше сосредоточен на атаку, и меньше на оборону.

У Шахтера в последнее десятилетие было много атакующих игроков-бразильцев. Но играли еще и такие футболисты, как Тимощук и Степаненко потом. За счет их способностей можно было отправить 1-2 игроков в атаку. Шахтеру достаточно усилить одну позицию и все наладится", – сказал Метревели в программе "Великий футбол".

Напомним, в матче 19-го тура "горняки" неожиданно уступили последней команде чемпионата – Львову. Как следствие, их отставание от Динамо увеличилось уже до 7 очков, а "горожане" в турнирной таблице УПЛ сумели обойти Минай и Рух.

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