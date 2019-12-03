Шахтарю скоро доведеться продавати лідерів, але заміна вже є, – Воробей

Колишній нападник Шахтаря та збірної України Андрій Воробей переконаний, що молоді гравці "гірників" у найближчому майбутньому зможуть достойно замінити провідних футболістів команди.

"По грі з Манчестер Сіті було видно, що росте заміна лідерам. Давайте говорити відверто – лідерів скоро потрібно буде продавати. І гра в Манчестері показала, що Тете і Додо готові грати на такому рівні. Вони непогано провели зустріч, виглядали дуже солідно. Видно, що нашим лідерам є заміна", – цитує Воробея segodnya.ua.

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Нагадаємо, у матчі 5-го туру Ліги чемпіонів бразильські легіонери Шахтаря Тете і Додо вийшли в основі команди Луїша Каштру і провели на полі увесь матч. Хавбек Тете запам'ятався активною грою і своїм гольовим моментом у першому таймі, а правий захисник Додо став автором результативної передачі на Манора Соломона.

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