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"Шахтар полюбляє інтриги": такий Ман Сіті варто було перемагати, золоті слова покійного тренера і ризик перед Аталантою

12:30 638 Читать на русском
"Шахтар полюбляє інтриги": такий Ман Сіті варто було перемагати, золоті слова покійного тренера і ризик перед Аталантою
Каштру і Тете – коли нічия, як перемога / Фото ФК Шахтар
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює матч 5 туру Ліги чемпіонів Ман Сіті – Шахтар (1:1) із Геннадієм Орбу, півзахисником "гірників" та збірної України 90-х.

56’ Ілкай Ґюндоґан
 
Манор Соломон 69’
56’ Ілкай Ґюндоґан
69’ Манор Соломон

– Шахтар зіграв без Тайсона і Марлоса. Зважаючи на відсутність лідерів атаки, нічия на Етіхад Стедіум – справжня сенсація?

– Останні півтора місяці я стежив за Ман Сіті у Прем’єр-лізі та Лізі чемпіонів. Команда Гвардіоли перебуває не в найкращому стані, тож недаремно посідає лише 3-4 сходинки у чемпіонаті. Очікував, що, можливо, зіграємо внічию, але не очікував стількох гольових моментів у виконанні Шахтаря. "Гірники" забили по-футбольному сучасний гол: забігання, простріл низом і чітке завершення.

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Плюс – у першому таймі Тете повинен був котити Мораєсу. Якби повели у рахунку, Ман Сіті розкрився б ще більше. Вважаю, Шахтар зіграв із Манчестером на рівних. У першому таймі в господарів було більше переваги, зате у Шахтаря – більше гольових моментів.

– Можна було навіть перемагати?

– Так, варто було. Але, очевидно, Шахтар полюбляє інтриги і все відклав до останнього туру.

– І все ж – достойна нічия в ослабленому складі. Браво, Каштру?

– Колись Віктор Євгенович Прокопенко сказав золоті слова: "Якщо команда хоче чогось добитись, потрібно навчитися перемагати без лідерів". Що вчора і довела молодь Шахтаря. Слова Каштру, що наприкінці матчу на полі було багато молоді, відповідають дійсності.

Каштру – про нічию з Манчестер Сіті: Хороша стратегічна гра

Після вчорашнього матчу констатую, що Тете, Соломон, Коваленко перебувають у дуже хорошій формі. Вважаю, що лідери команди вже повинні замислитись. Молоде покоління дихає у спину.

– Експерти по-особливому відзначають саме Тете. А ви б кого виділили?

– Я б виділив Команду. Хвалити когось окремого за матч проти такого суперника, як Ман Сіті, – неправильно. А Кривцов? А Матвієнко? А Ісмаїлі? А Додо, який віддав гольову передачу? А центр поля, який ні в чому не поступився? А Мораєс – скільки разів він чіплявся за м'ячі?

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Тете виділявся завдяки тому, що частіше йшов уперед, тож був помітнішим на телекартинці. А те, що не потрапило в об'єктив камер – вся чорнова робота – було непомітним, проте не менш важливим. У цій грі я б виділив усю команду.

– Аталанту обіграємо?

– Зараз потрібно говорити про фактор, який може проявитися ще до матчу з Аталантою – упродовж двох тижнів. Наші некомфортні погодні умови, ймовірний сніг, неякісні поля – існує підвищений ризик отримання травми. Тож загадувати не беруся – щоб не наврочити.

Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів

Сумнівів немає в одному: Шахтар викладеться проти Аталанти на 200 відсотків. Найголовніше, що результат – у наших руках, ми ні від кого не залежимо. Перемога гарантує Шахтареві друге місце, у випадку поразки можемо фінішувати навіть четвертими.

– Чи варто ризикувати лідерами команди в матчах УПЛ, враховуючи 13-очковий гандикап? Чи не краще випустити резерв?

– Я вважаю, що зараз у Шахтарі резерву немає, і вчорашній матч це підтвердив. Найближчим часом у загальній групі з’явиться Майкон. Болбат може замінити Додо, а Хочолава – Матвієнка. Так чи інакше, це гравці, які пройшли Лігу чемпіонів – резервом їх не назвеш. Ну а те, що ротація буде – це однозначно. Можливо, за прийнятного рахунку нададуть шанс Борячуку і Сікану.

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"Є життя без Тайсона та Марлоса", або "Зінченко може спати спокійно". Реакція соцмереж на подвиг Шахтаря проти Ман Сіті

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Вирване у Манчестер Сіті очко майже не допомогло – 5 сценаріїв для Шахтаря на останній тур Ліги чемпіонів
11:51
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