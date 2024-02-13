"Помаранчево-чорні" фіналізували підготовку до єврокубкового поєдинку з французами.

Шахтар сьогодні, 13 лютого, офіційно завершив зимові збори у Туреччині і вирушив на матч Ліги Європи проти Марселя, повідомляє клубна прес-служба.

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Дуель за вихід в 1/8 фіналу турніру відбудеться у Гамбурзі на Фолькспаркштадіоні вже за два дні – у четвер, 15 лютого. Початок зустрічі о 19:45.

Нагадаємо, Шахтар посів у групі Ліги чемпіонів третю сходинку, пропустивши вперед Барселону та Порту і випередивши Антверпен. Марсель у групі Ліги Європи обійшов Аякс та АЕК, поступившись першою сходинкою Брайтону.

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