"Оранжево-черные" финализировали подготовку к еврокубковому поединку с французами.

Шахтер сегодня, 13 февраля, официально завершил зимние сборы в Турции и отправился на матч Лиги Европы против Марселя, сообщает клубная пресс-служба.

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Дуэль за выход в 1/8 финала турнира состоится в Гамбурге на Фолькспаркштадионе уже через два дня – в четверг, 15 февраля. Начало встречи в 19:45.

Напомним, Шахтер занял в группе Лиги чемпионов третью строчку, пропустив вперед Барселону и Порту и опередив Антверпен. Марсель в группе Лиги Европы обошел Аякс и АЕК, уступив первую строчку Брайтону.

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