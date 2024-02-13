Шахтер отправился на матч Лиги Европы с Марселем
"Оранжево-черные" финализировали подготовку к еврокубковому поединку с французами.
Шахтер сегодня, 13 февраля, официально завершил зимние сборы в Турции и отправился на матч Лиги Европы против Марселя, сообщает клубная пресс-служба.
Шахтер – Марсель: УЕФА назначил арбитра, который потерял память и оказался в больнице после удара брата Азара
Дуэль за выход в 1/8 финала турнира состоится в Гамбурге на Фолькспаркштадионе уже через два дня – в четверг, 15 февраля. Начало встречи в 19:45.
Напомним, Шахтер занял в группе Лиги чемпионов третью строчку, пропустив вперед Барселону и Порту и опередив Антверпен. Марсель в группе Лиги Европы обошел Аякс и АЕК, уступив первую строчку Брайтону.
Пушич озвучил главную проблему Шахтера перед матчем Лиги Европы – у Марселя преимущество, но все небезнадежно