Шахтар буде представлений у футбольному симуляторі UFL, повідомляє офіційний сайт "помаранчево-чорних".

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Донецький клуб підписав ліцензійну угоду з ігровою студією Strikerz Inc і стане першим східноєвропейським футбольним клубом у цій онлайн-лізі.

До слова, розробка UFL ведеться з 2016 року. Гра розповсюджуватиметься безкоштовно, а регулярні оновлення контенту та функціоналу не вимагатимуть обов'язкових покупок та щорічних платежів. В основі проекту лежить принцип чесної гри (fair to play): результат матчів між гравцями визначатиметься особистою майстерністю учасників, а не внутрішньоігровими покупками.

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