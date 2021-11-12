Шахтер появится в новом футбольном симуляторе – "горняки" станут первыми представителями Восточной Европы
Донецкий клуб продолжает заниматься активным продвижением своего бренда.
Шахтер будет представлен в футбольном симуляторе UFL, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".
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Донецкий клуб подписал лицензионное соглашение с игровой студией Strikerz Inc и станет первым восточноевропейским футбольным клубом в этой онлайн-лиге.
Кстати, разработка UFL ведется с 2016 года. Игра будет распространяться бесплатно, а регулярные обновления контента и функционала не потребуют обязательных покупок и ежегодных платежей. В основе проекта лежит принцип честной игры (fair to play): результат матчей между игроками будет определяться личным мастерством участников, а не внутриигровыми покупками.
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