"Гірники" продовжують активну роботу на трансферному ринку, вкотре звернувши увагу на Бразилію.

Донецький Шахтар націлився на Кайкі – 17-річного форварда, який виступає за Флуміненсе.

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Представник "гірників" цього тижня відвідав Бразилію і представив бразильському клубу початкову пропозицію, повідомляє видання Globo Esporte. Очікується, що переговори розпочнуться у найближчі тижні.

Цікаво, що Кайкі в разі продажу зможе стати гравцем донецького клубу лише 11 червня 2021-го, коли йому виповниться 18 років.

Потенційний новачок Шахтаря – найкращий бомбардир чемпіонату Бразилії U-17. Його контракт з Флуміненсе розрахований до грудня 2022 року. "Новий Неймар", як називають Кайкі у Бразилії, вже встиг провести два матчі за національну збірну U-16.

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