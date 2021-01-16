Донецький Шахтар готується до старту підготовки під час зимової паузи.

Головний тренер "гірників" Луїш Каштру напередодні старту зборів отримав солідне підсилення. Євген Коноплянка, який востаннє грав ще у вересні минулого року, повернувся до тренувань з командою, повідомляє Meta-ratings.

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Водночас за інформацією цього ж видання, до Туреччини не полетить Ісмаїлі. Захисник залишиться в Києві і продовжить відновлюватися від пошкодження, яке отримав у червні минулого року. Проте, очікується, що бразилець зможе займатися в основній групі Шахтаря вже на другому зборі, який стартує 29-го січня.

Нагадаємо, вже завтра, 17 січня, Шахтар вирушить до Туреччини. На першому етапі зборів підопічні Луїша Каштру проведуть чотири спаринги: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і братиславським Слованом.

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