"Горняки" продолжают активную работу на трансферном рынке, в который раз обратив внимание на Бразилию.

Донецкий Шахтер нацелился на Кайки – 17-летнего форварда, который выступает за Флуминенсе.

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Представитель "горняков" на этой неделе посетил Бразилию и представил бразильскому клубу первоначальное предложение, сообщает издание Globo Esporte. Ожидается, что переговоры начнутся в ближайшие недели.

Интересно, что Кайки в случае продажи сможет стать игроком донецкого клуба лишь 11 июня 2021 года, когда ему исполнится 18 лет.

Потенциальный новичок Шахтера – лучший бомбардир чемпионата Бразилии U-17. Его контракт с Флуминенсе рассчитан до декабря 2022 года. "Новый Неймар", как называют Кайки в Бразилии, уже успел провести два матча за национальную сборную U-16.

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