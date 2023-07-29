Захисник Дмитро Чигринський може перебратися на Кіпр. За повідомленням Legioners.ua, до 36-річного оборонця проявляє інтерес АЕЛ з Лімасола.

Український форвард офіційно змінив клуб у Європі

Нагадаємо, останні 7 років Чигринський провів у Греції – спочатку виступав за АЕК, а потім – за Іонікос. У травні він отримав статус вільного агента (після вильоту команди у нижчий дивізіон). Раніше його агент Олександр Панков говорив про інтерес клубів з Азії та Греції, проте не виключав і повернення на Батьківщину. Transfermarkt оцінює Чигринського у 200 тисяч євро.

До слова, нині у чемпіонаті Кіпру успішно виступає Роман Безус – на тижні він оформив перший в кар'єрі хет-трик, допомігши Омонії здолати Габалу (3:2) у матчі Ліги конференцій.

Чигринський не готовий повертатися в УПЛ – екс-захисник Барселони назвав пріоритетні чемпіонати