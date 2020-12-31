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Шахтар записав зворушливе відеопривітання з Новим роком та Різдвом – гравці і тренер зіграли на роялі

12:28 223 Читать на русском
Шахтар записав зворушливе відеопривітання з Новим роком та Різдвом – гравці і тренер зіграли на роялі
Гравці Шахтаря / Сайт клубу

Донецький Шахтар вирішив потішити своїх вболівальників оригінальним привітанням з прийдешніми святами.

"Гірники" на своєму YouTube-каналі опублікували святковий відеоролик за участі представників клубу.

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У кадр потрапили деякі гравці команди разом зі своїми сім'ями, головний тренер Луїш Каштру та легенда клубу Даріо Срна. Ніжна мелодія, виконана на роялі, навіює глядачам думки про наближення головних зимових свят – Нового року та Різдва. Прихильники Шахтаря у коментарях оцінили затишну атмосферу ролика та оригінальний підхід клубу.

Нагадаємо, свій перший офіційний матч після зимової перерви Шахтар проведе 20 лютого: команда Каштру зустрінеться з Бенфікою в 1/16 фіналу Ліги Європи.

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