Португалець вирішив погодитись на пропозицію грецького ПАОКа, інформує sport24.gr. Щоправда, наразі невідомо, чи перебереться Боту до нового клубу вже цієї зими чи по завершенні цього сезону, коли завершиться його контракт з Шахтарем.

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Зазначається, що у ПАОКу Жозе обійме посаду спортивного директора. Видання SDNA повідомляє, що контракт фахівця з новим клубом розрахований на 2,5 роки, а греки начебто погодились виплатити клаусулу, прописану в угоді Боту з Шахтарем, аби пришвидшити його прихід.

Нагадаємо, Боту очолює селекційну службу донецького клубу з 2018-го. Фахівець встиг попрацювати у Шахтарі з Пауло Фонсекою та Луїшем Каштру.

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