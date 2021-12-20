Шахтар залишиться без головного селекціонера – фахівець вже обрав новий клуб
Директор департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту вирішив змінити місце роботи та вже обрав новий клуб.
Португалець вирішив погодитись на пропозицію грецького ПАОКа, інформує sport24.gr. Щоправда, наразі невідомо, чи перебереться Боту до нового клубу вже цієї зими чи по завершенні цього сезону, коли завершиться його контракт з Шахтарем.
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Зазначається, що у ПАОКу Жозе обійме посаду спортивного директора. Видання SDNA повідомляє, що контракт фахівця з новим клубом розрахований на 2,5 роки, а греки начебто погодились виплатити клаусулу, прописану в угоді Боту з Шахтарем, аби пришвидшити його прихід.
Нагадаємо, Боту очолює селекційну службу донецького клубу з 2018-го. Фахівець встиг попрацювати у Шахтарі з Пауло Фонсекою та Луїшем Каштру.
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