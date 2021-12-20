Португалец решил согласиться с предложением греческого ПАОКа, информирует sport24.gr. Правда, пока неизвестно, переберется ли Боту в новый клуб уже этой зимой или по завершении этого сезона, когда завершится его контракт с Шахтером.

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Отмечается, что в ПАОКе Жозе занимает должность спортивного директора. Издание SDNA сообщает, что контракт специалиста с новым клубом рассчитан на 2,5 года, а греки будто бы согласились выплатить клаусулу, прописанную в соглашении Боту с Шахтером, чтобы ускорить его приход.

Напомним, Боту возглавляет селекционную службу донецкого клуба с 2018 года. Специалист успел поработать в Шахтере с Паулу Фонсекой и Луишем Каштру.

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