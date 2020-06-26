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Динамо отримало результати тестів на COVID-19 перед матчем з Десною

07:30 - Читать на русском
Динамо отримало результати тестів на COVID-19 перед матчем з Десною
ФК Динамо

Медичний штаб Динамо дізнався результати чергових ПЛР-тестів гравців та персоналу київського клубу.

 

Гравці, тренерський штаб і персонал Динамо пройшли ПЛР-тести на наявність коронавірусу COVID-19, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Як повідомив медичний штаб київського клубу, тести всіх гравців, тренерського штабу та персоналу, задіяного в підготовці першої команди, дали негативний результат. Команда продовжує в плановому режимі готуватися до матчу з Десною в рамках 28-го туру УПЛ, який відбудеться 28 червня.

Нагадаємо, що динамівці, згідно з медичним протоколом УПЛ, проходять ПЛР-тести на наявність COVID-19 кожні 14 днів. Попередні тести "біло-синіх" також дали негативний результат.

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