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Шахтер потеряет очки, а Динамо закрепится на втором месте – прогноз Шуховцева на центральные матчи 28-го тура УПЛ

21:35 - Читати українською
Шахтер потеряет очки, а Динамо закрепится на втором месте – прогноз Шуховцева на центральные матчи 28-го тура УПЛ
Заря – Шахтер / Фото ФК Шахтер

Бывший голкипер Металлиста Игорь Шуховцев поделился мыслями относительно ближайших матчей украинских грандов.

 

"Шахтер – Заря? Не думаю, что "горняки" отойдут от своей игры, но трудно сказать, каким составом и с каким настроем подопечные Луиша Каштру выйдут на первую игру в статусе чемпионов. А Заре очки нужны обязательно. Мой прогноз – 1:1.

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Напомним, Шахтер стал триумфатором чемпионата Украины за 5 туров до завершения турнира.

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Шахтер Шахтер Шахтер - Заря Игорь Игорь Шуховцев Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Десна Десна
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