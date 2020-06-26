Шахтер потеряет очки, а Динамо закрепится на втором месте – прогноз Шуховцева на центральные матчи 28-го тура УПЛ

Бывший голкипер Металлиста Игорь Шуховцев поделился мыслями относительно ближайших матчей украинских грандов.

"Шахтер – Заря? Не думаю, что "горняки" отойдут от своей игры, но трудно сказать, каким составом и с каким настроем подопечные Луиша Каштру выйдут на первую игру в статусе чемпионов. А Заре очки нужны обязательно. Мой прогноз – 1:1.

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Десна – Динамо? Прошлый матч в исполнении Десны выглядел чуть ли не провалом на фоне того, на что черниговцы способны на самом деле. Если случился какой-то надлом, то им трудно будет рассчитывать на положительный результат во встрече с Динамо. Предвижу – 0:1", – рассказал Шуховцев для Команда 1.

Напомним, Шахтер стал триумфатором чемпионата Украины за 5 туров до завершения турнира.

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