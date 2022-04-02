Шахтер установил ценник на Додо – Арсенал и Бавария имеют неожиданного конкурента в борьбе за бразильца
12:32 - Читати українською
Шахтер пытается как можно выгоднее продать своих легионеров.
"Горняки" ждут как минимум 20 млн евро за своего латераля Додо, сообщает UOL Esporte.
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Бразилец уже несколько лет имеет серьезный спрос в Европе, но Шахтер отпугивал претендентов значительно большими ценниками. Война в Украине заставляет "горняков" умерить аппетиты. На Додо охотятся Бавария, Арсенал, а теперь еще и Борнмут, выступающий в Чемпионшипе.
В текущем сезоне 23-летний защитник провел 26 матчей и оформил 4 результативных передачи.
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