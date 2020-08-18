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Шахтер установил исторический рекорд в таблице коэффициентов УЕФА на постсоветском пространстве

11:10 - Читати українською
Шахтер установил исторический рекорд в таблице коэффициентов УЕФА на постсоветском пространстве
Интер – Шахтер – 5:0 / ФК Шахтер

"Оранжево-черные" находятся в одном шаге от личного рекорда.

19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку
 
19’ Лаутаро Мартинес
64’ Данило Д'Амброзио
74’ Лаутаро Мартинес
78’ Ромелу Лукаку
84’ Ромелу Лукаку

Несмотря на разгромное поражение Шахтера от Интера (0:5) в полуфинале Лиги Европы, "горняки" получили одно очко в таблице коэффициентов УЕФА и поднялись на 12-ю строчку рейтинга.

Интер – Шахтер – 5:0 – видео голов и обзор матча

Эта позиция – рекордная для "оранжево-черных". Команда Каштру делит ее с дортмундской Боруссией и Тоттенхэмом, однако формально является выше благодаря лучшим успехам в последнем сезоне.

Потеснить "горняков" может Лион: если "ткачи" пройдут в финал Лиги чемпионов, но проигрывают там, то будут иметь с Шахтером одинаковый рейтинг, но опережать украинцев благодаря лучшим успехам в текущем сезоне. Если выиграют ЛЧ – станут двенадцатыми, сдвинув вышеупомянутую тройку на ступень ниже. Если же в полуфинале французы проигрывают, то новый результат Шахтера станет личным рекордом дончан, рекордом Украины и всего постсоветского пространства. Ранее рекордом было тринадцатое итоговое место на финише сезона-2012/13.

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Интер - Шахтер Тоттенхэм Тоттенхэм Интер Интер Лион Лион Лига Европы Таблица коэффициентов УЕФА Лига чемпионов 2019/20 Шахтер Шахтер Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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