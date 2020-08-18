Шахтер установил исторический рекорд в таблице коэффициентов УЕФА на постсоветском пространстве

Несмотря на разгромное поражение Шахтера от Интера (0:5) в полуфинале Лиги Европы, "горняки" получили одно очко в таблице коэффициентов УЕФА и поднялись на 12-ю строчку рейтинга.

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Эта позиция – рекордная для "оранжево-черных". Команда Каштру делит ее с дортмундской Боруссией и Тоттенхэмом, однако формально является выше благодаря лучшим успехам в последнем сезоне.

Потеснить "горняков" может Лион: если "ткачи" пройдут в финал Лиги чемпионов, но проигрывают там, то будут иметь с Шахтером одинаковый рейтинг, но опережать украинцев благодаря лучшим успехам в текущем сезоне. Если выиграют ЛЧ – станут двенадцатыми, сдвинув вышеупомянутую тройку на ступень ниже. Если же в полуфинале французы проигрывают, то новый результат Шахтера станет личным рекордом дончан, рекордом Украины и всего постсоветского пространства. Ранее рекордом было тринадцатое итоговое место на финише сезона-2012/13.

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