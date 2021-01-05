Подопечные Луиша Каштру с 17 по 26 января проведут первый зимний сбор в турецкой Анталье, сообщает официальный сайт "горняков".

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На этом этапе подготовки у "горняков" запланированы 4 контрольных поединка. Соперниками Шахтера станут польская, болгарская, словенская и словацкая команды.

Полное расписание матчей первого сбора выглядит следующим образом:

21 января – Шахтер – Лех (Познань, Польша). Начало встречи в 18:00;

23 января – Шахтер – Лудогорец (Разград, Болгария). Начало встречи в 18:00;

25 января – Шахтер – Марибор (Марибор, Словения). Начало встречи в 18:00;

26 января – Шахтер – Слован (Братислава, Словакия). Начало встречи в 12:00.

После последнего контрольного матча "горняки" 26 января вернутся в Украину и после нескольких дней отдыха отправятся в Турцию на второй сбор.

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