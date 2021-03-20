"Щодо наших бразильців – потрібно мати якість, щоб фінішувати у переговорах першим. У Шахтаря є перевага в тому, що він може підготувати хлопців до переїзду у "велику" Європу, давши їм час адаптуватися і розвиватися без тиску. Вони можуть грати в будь-якій команді.

Додо: Була пропозиція від Баварії, але не все залежить від мене

Наприклад, за Додо стежать багато клубів: у Італії пропонували 4 мільйони за нього, також ми відмовилися від офіційної пропозиції Баварії у розмірі 25 мільйонів євро", – заявив Ніколіні в інтерв'ю журналісту Ніколо Скірі.

Нагадаємо, влітку 2018 року Шахтар заплатив Корітібі за Додо 2 млн євро. Чинний контракт бразильця розрахований до 2025-го, ціна за Transfermarkt – 18 млн.

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