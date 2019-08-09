Бланко Лещук може повернутись у Сегунду, але не в Малагу

Форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук може продовжити кар'єру в іншому іспанському клубі.

Альмерія зацікавилась у послугах аргентинського форварда Шахтаря Густаво Бланко Лещука, повідомляє Diario de Almeria. Клуб вже контактував із футболістом. Альмерія має кілька варіантів, аргентинець входить у цей список.

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Минулий сезон гравець провів у складі Малаги, за яку забив 9 голів, але не зміг допомогти команді повернутись у Прімеру.

Контракт Бланко Лещука з Шахтарем діє до літа 2020 року, після чого він стане вільним агентом.

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