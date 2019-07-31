Ференцварош хоче підписати ще двох гравців Шахтаря

Ференцварош налаштований підсилитись ще двома гравцями Шахтаря – Андрієм Тотовицьким та Андрієм Борячуком.

Форвард Шахтаря Андрій Борячук та хавбек Андрій Тотовицький можуть продовжити кар'єру в Ференцвароші. Мова йде про оренду українських гравців чемпіоном Угорщини, повідомляє FootballHub.

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Наразі остаточної домовленості ще немає, проте відзначається, що у трансфері обох виконавців зацікавлений особисто Сергій Ребров. До слова, раніше Ференцварош вже орендував у Шахтаря Олексадра Зубкова та Данила Ігнатенка. Також у складі угорців виступає Ігор Харатін.

Нагадаємо, і Борячук, і Тотовицький наразі не заявлені на УПЛ 2019/20. Цікаво, що Ференцварош хотів підписати Борячука ще раніше.

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