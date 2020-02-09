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РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШАХТАР - ВЕНТСПІЛС ІНТЕР - МІЛАН

Шахтар – Вентспілс – 1:0 – відео гола та огляд матчу

12:49 105 Читать на русском
Шахтар – Вентспілс – 1:0 – відео гола та огляд матчу
Шахтар – Вентспілс – 1:0 / ФК Шахтар

Шахтар в останньому спарингу на другому зборі мінімально здолав латвійський Вентспілс. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариські матчі
Шахтар
1
1 : 0
0
Вентспілс
09:00 09:02:2020
завершено
 

У четвертому спарингу другого тренувального збору Шахтар зустрічався з латвійським Вентспілсом і святкував мінімальну перемогу. Голом з пенальті, завдяки старанням Артема Бондаренка, відзначився Маркос Антоніо.

Болбат: Шахтар ефективно підготувався до матчу проти Бенфіки

До слова, 19-річний півзахисник і сам мав нагоду забити, однак після його пострілу з лінії воротарського майданчика м’яч влучив у стійку.

Матч проти Вентспілса став останнім запланованим поєдинком Шахтаря у Туреччині. Далі – поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

Шахтар мінімально обіграв Вентспілс в останньому матчі на турецьких зборах

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