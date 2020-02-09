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Болбат: Шахтар ефективно підготувався до матчу проти Бенфіки

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Болбат: Шахтар ефективно підготувався до матчу проти Бенфіки
Сергій Болбат / фото: Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Сергій Болбат поділився враженнями від контрольного матчу з Олімпією (3:1).

 

"Хороший спаринг вийшов. Я б сказав, непогане тренування. Відпрацьовували в поєдинку високий пресинг, і в другому таймі це вдалося. Потрібно було йти вперед і перемагати, тому провели дуже атакувальний тайм.

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Всі голи вийшли красивими: і Алан класно розібрався, Коноплянка гарно "поклав" зі штрафного, Жуніор добре забив. Молодці, вітаю хлопців з такими м'ячами!

Загалом дуже добре провели збори. Для нас вони були незвичайними, бо мало бігових занять, а більше з м'ячем. В кожному тренуванні акцент був на ігрових вправах, відпрацьовували тактику і пресинг. Думаю, ефективно провели підготовку до другої частини сезону, і зокрема до матчів з Бенфікою", – цитує Болбата прес-служба Шахтаря.

Нагадаємо, що матч 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже 20 лютого в Харкові, початок о 19:55.

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Зимові збори Шахтар - Олімпія Любляна Шахтар Шахтар Сергій Болбат Сергій Болбат Ліга Європи
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