Шахтар мінімально обіграв Вентспілс в останньому матчі на турецьких зборах

Шахтар обіграв латвійський Вентспілс у спарингу на другому тренувальному зборі. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Вентспілс – 1:0

Голи: Антоніо, 17 (п)

Шахтар 1(тайм): Шевченко, Болбат, Бондар, Матвієнко, Сіпріано, Степаненко, Антоніо, Вакула, Бондаренко, Тете, Мораєс

Шахтар (2 тайм): Трубін, Бондар, Хочолава, Кривцов, Ісмаїлі, Степаненко, Антоніо, Бондаренко, Марлос, Тете, Сікан

Це четвертий спаринг для Шахтаря на другому тренувальному зборі в Туреччині. Раніше чемпіон України експериментальним складом здолав Македонію ГП (2:0), основою розписав результативну нічию з Сеннерюском (2:2), а також здобув вольову перемогу над Олімпією (3:1).

Луїш Каштру знову не побоявся експериментувати. Проти Вентспілса у стартовому протоколі знайшлося місце багатьом молодим футболістам. Зокрема з перших хвилин звітну зустріч розпочали Вакула, Антоніо, Тете, Бондаренко, Сіпріано та Бондар.

Старт поєдинку довелося затримати на 20 хвилин через логістичні проблеми у латвійської команди. Схоже, це позначилося на гравцях Шахтаря, першу десятихвилинку "гірники" провели доволі нервово. Вентспілс активно пресингував у середній зоні, не даючи притиснути себе до власного штрафного та не дозволяючи донеччанам розвивати атаки. Проте ближче до завершення третини першого тайму Шахтар все ж зумів встановити контроль над м'ячем та над грою загалом. Відповідно почали виникати моменти біля воріт, які захищав українець Костянтин Махновський. Найактивнішим був Артем Бондаренко. Спочатку хавбек небезпечно пробивав з лінії штрафного – стійка, а на 17-й хвилині заробив пенальті. Покарання чітко виконав Маркос Антоніо.

Шахтар міг майже відразу подвоювати свою перевагу. Бразильці донеччан провели хорошу атаку через центр: Антоніо розрізним пасом знайшов у штрафному Тете, а той відкотив м'яч під удар Мораєсу – Жуніор цілив у ближню дев'ятку, але Махновський встиг зреагувати – лише кутовий. Залишок першого тайму команди більше проводили в центрі поля. Темп гри помітно знизився, "гірники" все ще контролювали м'яч, але реальної небезпеки біля воріт Махновського не виникало. Вентспілс активізувався ближче до свистка на перерву, кілька разів довелося вступати в гру Олексію Шевченку, але на рахунку це так і не позначилося.

Перед стартом другого тайму Луїш Каштру зробив відразу п'ять замін. Найбільше трансформацій відбулося в лінії захисту, де продовжив грати лише Бондар (правда, Валерій перемістився з центру на правий фланг). В нападі замість Вакули та Мораєса з'явилися Марлос та Сікан відповідно.

Початок другої половини вийшов дуже інертним. Щоб адекватно оцінювати дії гравців, потрібно знати, які завдання поставили перед ними тренери. Проте до 65-ї хвилини команди так і не порадували якимись небезпечними атаками чи гострими випадами. Обопільна боротьба точилася поблизу обох штрафних майданчиків. Зазначимо, що Вентспілс почав частіше зустрічатися з м'ячем та агресивніше йти у відбір. Латвійці явно не хотіли програвати другий спаринг поспіль і не соромилися турбувати Трубіна. За пів тайму в Анатолія було більше роботи, ніж у Шевченка за увесь попередній.

Якщо й можна виокремити когось із гравців, які вийшли на заміну, то це Фернандо та Марлос. Бразилець найчастіше опинявся на вістрі атаки і кілька разів зумів потурбувати Махновського. А натуралізований українець не цурався брати гру на себе, демонструючи свою техніку. Щоправда, іноді 11-й номер Шахтаря загравався і втрачав м'яч в епізодах, коли напрошувалася передача на партнера.

Ближче до фінального свистка латвійці активізувалися, створивши два моменти за хвилину. Спочатку Рехвіашвілі потужно пробивав з лівого кута штрафного майданчика, а згодом Козлов опинився віч-на-віч із Трубіним. В обох епізодах воротар донеччан зумів впоратися з небезпекою та відстояти перемогу для Шахтаря.