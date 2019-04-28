Шахтар у більшості мінімально переміг Маріуполь – "гірники" не реалізували два пенальті

В рамках 26-го туру УПЛ Шахтар без особливих проблем здолав Маріуполь.

Шахтар прогнозовано захопив ініціативу зі стартовим свистком, а вже на 10-й хвилині Жуніор Мораєс пальнув повз дальню дев'ятку. Наступна атака "гірників" стала гольовою: Нем відгкнувся на простріл Болбата з правого флангу ударом в дотик – 0:1. На цьому донеччани не зупинилися, затиснувши суперника на його половині поля й заробивши пенальті на 23-й хвилині після того, як Горбунов рукою перервав подачу все того ж Болбата. Арбітр без вагань призначив пенальті, однак Жуніор Мораєс з "точки" не влучив у ворота!

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Друга половина тайму також пройшла за переваги підопічних Паулу Фонсеки. Непогано стріляли з різних дистанцій Коваленко та Ісмаїлі, однак першому забракло точності, а удар другого парирував Гальчук. По перерві ж Маріуполь взагалі поплив: на 50-й хвилині Полегенько залишив свою команду у меншості, зрізавши Мораєса у власному карному майданчику. Арбітр призначив пенальті, але Жуніор вже до м'яча не підходив; його взявся виконувати Алан Патрік, однак постріл бразильця відбив Гальчук!

Втім, це ніяк не змінило змісту гри. Шахтар домінував і створював моменти: так, на 60-й хвилині Нем замкнув подачу з флангу, влучивши у поперечину, а на 62-й Ісмаїлі запоров вихід віч-на-віч з голкіпером. Маріуполь до кінця зустрічі нічого цікавого так і не створив, тому фінальний свисток зафіксував перемогу "гірників". Наразі їх відрив від Динамо збільшився до 10 очок, але кияни свій матч у поточному турі ще не зіграли. Маріуполь залишився п'ятим з 33 заліковими балами у активі.

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