"Мораєс не мав права бити пенальті", – Сабо розкритикував форварда Шахтаря

Екс-гравець та тренер київського Динамо Йожеф Сабо прокоментував нічию з Шахтарем (0:0).

"Найголовніше, що незважаючи на нульову нічию, гра вдалась. Були деякі моменти з боку суддів. Не скажу, що арбітр судив погано, але у Романова не вистачає досвіду. Коли атакує одна команда, м'яч відбирається і йде контратака, потім дрібний фол, свисток, і втрачається темп. Це було як в одну, так і в іншу сторону. Потрібно дати дограти момент, а потім давати картку.

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На сьогоднішній день Шахтар сильніший за Динамо. Якщо повністю відкритися, кияни програють. Хацкевич правильно вибирає тактику, і гра виходить. У Шахтаря йдуть атаки з лівого флангу. Правий фланг у них абсолютно не працює. Тому тренери Динамо всю увагу акцентували на сильному фланзі Шахтаря. Тому моментів було мало. У киян теж було мало ударів. Команди побоювалися один одного.

У другому таймі потрібно було ризикувати. Динамо перехопило ініціативу і атакувало, але агресії не було. Романов видав дуже багато карток. Було мало ударів? Повинна бути середня лінія. Півзахисники повинні в кожній грі зробити 5-6 ударів по воротах. Так, зараз їх перекривають, але футболісти хочуть довести м'яч ледь не до лінії воріт.

Динамо – Шахтар – 0:0 – відеоогляд матчу

Де Пена? Поки нічого не можу сказати. Були передачі з лівого флангу, але там грав Болбат. Це слабке місце Шахтаря. Що стосується Мораєса, то він невиразно зіграв. Він не мав права підходити бити пенальті. Він був у Динамо і на тренуваннях напевно пробивав одинадцятиметрові, про що знав Бойко. Мабуть, Мораєс хотів забити свій черговий м'яч.

Шанси Динамо наздогнати Шахтар? Вони завжди є, але сім очок це забагато. Хто може обіграти гірників? Може, Динамо. Я говорив і говорю – Шахтар буде чемпіоном", – цитує Сабо Динамоманія.