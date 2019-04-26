Грачов: Якщо Шахтар втратить чемпіонство, я знаю напевне, хто у цьому винен

Експерт каналу Футбол 1 Віктор Грачов поділився враженнями від нещодавнього матчу Динамо – Шахтар (0:0).

"Підсумок матчу справедливий. Жодна з команд не награла на перемогу. Давно не бачив такої закритої гри у виконанні команд. Усе закономірно.

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Але про одного гравця хотів би сказати окремо. Жуніор Мораєс не повинен був бити пенальті на останній хвилині. Як тільки він узяв м'яч, я зрозумів, що не заб'є. Людині, яку 90 хвилин гри ніхто не помічав на полі, вирішальний пенальті нізащо не можна довіряти. Знаю, що бити мав Дентінью, але Жуніор ухопився за м'яч і ні з ким не бажав ділитися. Тепер, якщо раптом Шахтар не стане чемпіоном, я точно знатиму, хто винен у цьому.

Якби виграв Шахтар, то питання про переможця чемпіонату взагалі не стояло б. 10 балів ніхто не відіграє. До завершення першості залишилося сім турів. Я не уявляю, з ким донеччани можуть втратити залікові пункти. З Зорею? Швидше за все, Шахтар стане чемпіоном достроково за 2-3 тури до завершення", – поділився Грачов в інтерв'ю Gazeta.ua.

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