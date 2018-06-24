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Шахтар цікавиться форвардом Сан-Паулу Жонасом Торо

23 червня 20:25 740 Читать на русском
Шахтар цікавиться форвардом Сан-Паулу Жонасом Торо
Жонас Торо / фото: ФК Сан-Паулу

Нападник Сан-Паулу Жонас Торо привернув увагу донецького Шахтаря. Чемпіон України вже вступав у контакт з бразильським клубом щодо трансферу гравця.

Шахтар проявляє інтерес до 19-річного нападника Сан-Паулу Жонаса Торо. Донецький клуб вже цікавився можливістю трансферу футболіста, проте наразі ситуація не мала продовження, повідомляє Globo Esporte.

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Торо виступає за команду Сан-Паулу U-20. У цьому році на рахунку нападника 11 голів у 15 поєдинках. Головний тренер Сан-Паулу готовий перевести Торо до основної команди після завершення ЧС-2018.

До слова, Шахтар вже підписав Майкона, Олексія Шевченка, Жуніора Мораєса та Фернандо Педро, а також викупив у Манчестер Сіті права на Кайоде.

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