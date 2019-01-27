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Шахтар цікавиться 18-річним хавбеком з Малі

16:26 529 Читать на русском
Шахтар цікавиться 18-річним хавбеком з Малі
Хаджи Драме / Соцмережі

Шахтар проявляє інтерес до хавбека з Малі Хаджи Драме.

18-річний гравець виступає у чемпіонаті своєї країни за Єлен Олімпік, а на футболіста, окрім Шахтаря, претендує Аустрія з Відня та італійський Торіно.

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Юний футболіст може зіграти на позиції форварда, але звик виступати на правому фланзі атаки. На рахунку Драме 9 матчів за збірну Малі U-17, де гравець відзначився 4-ма голами та 5 матчів за Малі U-20.

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Трансфер 18-річного вінгера оцінюється у 120 тисяч євро, повідомляє італійське видання Calciomercato. За даними Transfermarkt контракт Драме з поточним клубом втрачає силу через півроку.

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Трансфери Шахтаря Хаджи Драме Хаджи Драме Шахтар Шахтар
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