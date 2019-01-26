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Шахтар зацікавлений у придбанні молодого форварда Греміо

10:05 467 Читать на русском
Шахтар зацікавлений у придбанні молодого форварда Греміо
Рондінеллі Да Сілва / ФК Греміо

19-річний форвард Греміо Рондінеллі Да Сілва може опинитися в чемпіонаті України.

Нападник Рондінеллі Да Сілва потрапив до сфери зацікавлень донецького Шахтаря, стверджує Globoesporte.

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За інформацією джерела, "гірники" уважно спостерігають за перспективним бразильцем. На гравця також претендують Вольфсбург та ЦСКА, але саме Шахтар вважається фаворитом у боротьбі за Да Сілву, адже "гірники" пропонують за нього 3,5 млн євро.

До слова, Рондінеллі є вихованцем Греміо, але за першу команду ще не встиг зіграти жодного матчу.

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