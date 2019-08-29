Шахтар, Динамо та УПЛ оштрафовані за мотивами Суперкубка України

Іспанія — 17:20 509
-
ПСЖ відхилив чергову неймовірну пропозицію Барселони щодо Неймара – трансфер все ще може відбутися
-
Карпати розірвали контракт з Мендесом – він жорстоко побив одноклубника та регулярно вживає алкогольУкраїна — 15:54 4108
-
Карпати підписали форварда збірної Молдови БойчукаУкраїна — 14:28 1480
-
"Серце Яремчука – в Генті", – представник клубу розповів про можливість трансферу українцяБельгія — 14:14 1153
-
Рома зробила Шахтарю чергову пропозицію щодо ТайсонаІталія — 12:13 3284