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Шахтар, Динамо та УПЛ оштрафовані за мотивами Суперкубка України

16:30 464 Читать на русском
Шахтар, Динамо та УПЛ оштрафовані за мотивами Суперкубка України
Динамо – Шахтар / ФК Шахтар

Відбулось засідання КДК УАФ, на якому було винесено рішення щодо покарання Динамо, Шахтаря та УПЛ.

Шахтар та Динамо повинні заплатити по 200 тис гривень за поведінку фанатів на поєдинку за Суперкубок України 2019, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Також штраф у розмірі 100 тис гривень отримала Українська Прем'єр-ліга за неналежну організацію Суперкубка України 2019.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем відбувся 28 липня, перемогу здобула київська команда з рахунком 2:1.

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