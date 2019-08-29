Шахтар, Динамо та УПЛ оштрафовані за мотивами Суперкубка України

Відбулось засідання КДК УАФ, на якому було винесено рішення щодо покарання Динамо, Шахтаря та УПЛ.

Шахтар та Динамо повинні заплатити по 200 тис гривень за поведінку фанатів на поєдинку за Суперкубок України 2019, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Циганик: Останніми роками Шахтар не стимулював суперників Динамо, кияни також не платили

Також штраф у розмірі 100 тис гривень отримала Українська Прем'єр-ліга за неналежну організацію Суперкубка України 2019.

Нагадаємо, матч за Суперкубок України між Динамо та Шахтарем відбувся 28 липня, перемогу здобула київська команда з рахунком 2:1.

"Дебют Михайличенка – гнітючий". Динамо – у нокауті, а Зоря не пройде Еспаньйол