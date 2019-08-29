Шахтер, Динамо и УПЛ оштрафованы по мотивам Суперкубка Украины

Состоялось заседание КДК УАФ, на котором было принято решение о наказании Динамо, Шахтера и УПЛ.

Шахтер и Динамо должны заплатить по 200 тысяч гривен за поведение фанатов на поединке за Суперкубок Украины 2019, сообщает официальный сайт УАФ.

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Также штраф в размере 100 тыс гривен получила Украинская Перемьер-лига за ненадлежащую организацию Суперкубка Украины 2019.

Напомним, матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером состоялся 28 июля, победу одержала киевская команда со счетом 2:1.

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