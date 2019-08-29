Шахтер, Динамо и УПЛ оштрафованы по мотивам Суперкубка Украины

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ПСЖ отклонил очередное невероятное предложение Барселоны по Неймару – трансфер все еще может состояться
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Карпаты расторгли контракт с Мендесом – он жестоко избил одноклубника и регулярно употребляет алкогольУкраина — 15:58 294
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