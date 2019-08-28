Циганик: Останніми роками Шахтар не стимулював суперників Динамо, кияни також не платили

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про стимулювання Шахтарем та Динамо суперників один одного.

"Не маю інформації, що Шахтар заплатив Олімпіку 150 тисяч доларів за нічию з Динамо. Але не виключаю ймовірність цього. Практика стимуляції команд існувала завжди.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Наскільки мені відомо, в останні роки Шахтар не стимулював суперників Динамо. Так, як і Динамо не платило", – сказав Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар виплатив солідні преміальні Олімпіку за нічию з Динамо.