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Циганик: Останніми роками Шахтар не стимулював суперників Динамо, кияни також не платили

08:00 790 Читать на русском
Циганик: Останніми роками Шахтар не стимулював суперників Динамо, кияни також не платили
Шахтар / Сайт клубу

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик розповів про стимулювання Шахтарем та Динамо суперників один одного.

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

"Не маю інформації, що Шахтар заплатив Олімпіку 150 тисяч доларів за нічию з Динамо. Але не виключаю ймовірність цього. Практика стимуляції команд існувала завжди.

Динамо – Олімпік – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Наскільки мені відомо, в останні роки Шахтар не стимулював суперників Динамо. Так, як і Динамо не платило", – сказав Ігор Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар виплатив солідні преміальні Олімпіку за нічию з Динамо.

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