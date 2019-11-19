Шахтар став переможцем конкурсу соціальних проектів – "гірники" випередили топ-клуби Європи

Соціальний проект донецького Шахтаря визнаний найкращим у Європі в 2019 році.

Проект "Давай, грай!", який реалізовує Shakhtar Social Foundation, став переможцем серед найкращих футбольних соціальних проектів More than football Award 2019, повідомляє EFDN.

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Окрім "гірників", до топ-4 потрапили проекти Ювентуса, Челсі та шотландського Рейнджерс. До слова, що переможець конкурсу був визначений на тринадцятій конференції EFDN в Барселоні на стадіоні Камп Ноу.

Зазначимо, що Шахтар в рамках цього проекту відкрив понад 50 дитячих футбольних майданчиків у 28 містах України. Він спрямований на розвиток масового дитячого футболу в Україні та популяризацію здорового способу життя. У ньому беруть участь понад 3 тисяч дітей у віці від 7 до 12 років.

Заняття безкоштовно проводять кваліфіковані тренери-волонтери. Футбольні майданчики забезпечені всім необхідним інвентарем. В рамках проекту регулярно проходять змагання.

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