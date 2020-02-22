Шахтар став найкращою командою тижня у Лізі Європи за кількома показниками

"Гірники" дуже непогано проявили себе у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

Цього тижня пройшли перші матчі 1/16 фіналу Ліги Європи. Донецький Шахтар, який проводив свій поєдинок проти португальської Бенфіки і здобув перемогу з рахунком 2:1, став лідером за кількістю і точністю передач серед усіх команд, що приймали участь у другому за силою єврокубку світу, повідомляє видання Zbirna.com.

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Зокрема, гравці донецького клубу у матчі з лісабонцями здійснили 662 паси з точністю 89%. Окрім того, "помаранчево-чорні" менше за інших помилялись – брак склав лише 16%.

Володіння м’ячем у Шахтаря склало 56%, але якщо брати чистий час роботи зі сферою (33 хв і 33 сек), то "гірники" поступились за цим показником лише Манченстер Юнайтед (35 хв і 32 сек).

За кількістю техніко-тактичних дій Шахтар четвертий – 969. Також донецький клуб увійшов в топ-10 клубів за оцінкою InStat. Набравши 288 балів, команда зайняла шосту позицію. Випередили наших хлопців лише футболісти з Айнтрахта, Вулверхемптона, Спортінга, Арсенала та Інтера. Однак, за гострими пасами підопічні Каштру зайняли лише 12-е місце.

Нагадаємо, вже за тиждень, 27 лютого, Шахтар на Ештадіу да Луж зіграє матч-відповідь за вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи. Початок поєдинку о 22:00.

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