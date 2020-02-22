Шахтер стал лучшей командой недели в Лиге Европы по нескольким показателям

"Горняки" очень неплохо проявили себя в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против Бенфики.

На этой неделе прошли первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Донецкий Шахтер, проводивший свой поединок против португальской Бенфики и одержавший победу со счетом 2:1, стал лидером по количеству и точности передач среди всех команд, принимавших участие во втором по силе еврокубке мира, сообщает издание Zbirna.com.

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В частности, игроки донецкого клуба в матче с лиссабонцами сделали 662 пасы с точностью 89%. Кроме того, "оранжево-черные" меньше других ошибались – брак составил лишь 16%.

Владения мячом у Шахтера составило 56%, но если брать чистое время работы со сферой (33 мин и 33 сек), то "горняки" уступили по этому показателю лишь Манченстер Юнайтед (35 мин и 32 сек).

По количеству технико-тактических действий Шахтер четвертый – 969. Также донецкий клуб вошел в топ-10 клубов по оценке InStat. Набрав 288 баллов, команда заняла шестую позицию. Опередили наших ребят только футболисты из Айнтрахта, Вулверхэмптона, Спортинга, Арсенала и Интера. Однако, за острыми пасами подопечные Каштру заняли лишь двенадцатое место.

Напомним, уже через неделю, 27 февраля, Шахтер на Эштадиу да Луж сыграет ответный матч за выход в 1/8 финала Лиги Европы. Начало поединка в 22:00.

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