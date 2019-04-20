Шахтар розпочав підготовку до матчу з Динамо – троє "гірників" тренуються індивідуально

Шахтар розпочав підготовку до матчу з Динамо

Шахтар сьогодні розпочав підготовку до центрального матчу 25-го туру УПЛ проти Динамо.

Після важкого півфінального матчу Кубка України проти СК Дніпро-1 Паулу Фонсека дав вихідні команді, повідомляє прес-служба донеччан.

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А вже сьогодні "гірники" розпочали підготовку до українського Класичного, яке зіграють у середу, 24 квітня, на НСК Олімпійський. Зазначимо, за індивідуальною програмою тренуються Віктор Коваленко, Максим Малишев та Андрій Тотовицький.

Що стосується Марлоса, який нещодавно переніс операцію, то проходить курс реабілітації на чолі з клубними фізіотерапевтами.

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