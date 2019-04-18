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Динамо – Шахтар: стало відомо, хто обслуговуватиме Класичне

16:09 768 Читать на русском
Динамо – Шахтар: стало відомо, хто обслуговуватиме Класичне
Віталій Романов / ФК Верес

Комітет арбітрів ФФУ призначив суддю на матч 25 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

 

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що поєдинок 25 туру УПЛ проти Шахтаря обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.

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Допомагатимуть йому Олександр Войтюк та Володимир Володін. Четвертий арбітр – Віктор Копієвський. Спостерігачем буде Андрій Шандор.

Матч відбудеться 24 квітня о 18:30 за київським часом на НСК Олімпійський.

Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Віталій Романов Динамо - Шахтар
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