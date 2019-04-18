Динамо – Шахтар: стало відомо, хто обслуговуватиме Класичне

Кубок України — 17:15 222
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"Ми – український Аякс". Герой Інгульця – про сенсаційний вихід у фінал Кубка України і побоїще фанатів Зорі
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Вернидуб хотів подати у відставку після фіаско з Інгульцем – керівництво Зорі відповіло категоричноУкраїна — 15:56 867
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"Маліновський? Не хотів його псувати Першою лігою". Цей тренер виховав десятки зірок УПЛ і знайшов форварда у МіланІнтерв’ю — 15:30 1652
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Остання надія Італії та ще 3 зустрічі 1/4 фіналу Ліги Європи: анонс поєдинківЛіга Європи — 08:00 728
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Манчестер Сіті – Тоттенхем: один з найкращих матчів в історії ЛЧ, тріумф VAR, провал Ляпорта та елітний футбол від СонаЛіга чемпіонів — 04:00 9629