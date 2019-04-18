Динамо – Шахтар: стало відомо, хто обслуговуватиме Класичне

Комітет арбітрів ФФУ призначив суддю на матч 25 туру УПЛ між Динамо та Шахтарем.

Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що поєдинок 25 туру УПЛ проти Шахтаря обслужить бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим.

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Допомагатимуть йому Олександр Войтюк та Володимир Володін. Четвертий арбітр – Віктор Копієвський. Спостерігачем буде Андрій Шандор.

Матч відбудеться 24 квітня о 18:30 за київським часом на НСК Олімпійський.