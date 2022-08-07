Шахтар разом з UNITED24 створив програму зі збору коштів для допомоги українцям – Pitch In For Ukraine, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Уболівальники, які беруть участь у проєкті Pitch In For Ukraine, отримають винагороду у вигляді PoP (Pixel of Pitch, або "піксель поля") – частинки поля Донбас Арени, домашнього стадіону ФК Шахтар у Донецьку, в форматі цифрового зображення. Поле Донбас Арени надає можливість футбольним уболівальникам отримати 154 000 PoP на основі шести рівнів добровільних внесків на вибір починаючи із суми в 15 фунтів стерлінгів. На кожному PoP буде ім’я людини, яка зробила добровільний внесок, та унікальний номер разом з ексклюзивним контентом для вболівальників на футбольний сезон 2022/23.

Усі гроші, зібрані за допомогою програми Pitch In For Ukraine, буде спрямовано на надання гуманітарної допомоги та на підтримку українських сімей, які вимушено переміщені й постраждали від війни, яку розв'язали росіяни. Кошти використовуватимуться безпосередньо для потреб фонду Президента України Володимира Зеленського UNITED24, а також фондів Shakhtar Social, Saving Lives та KSE.

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