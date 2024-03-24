Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перейти в Арсенал, повідомляє Football London.

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За інформацією джерела, лідери АПЛ готові запропонувати донеччанам 86 мільйонів фунтів стерлінгів (100 млн євро) за 21-річного гравця.

Нагадаємо, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявляв, що клаусула Георгія становить 150 млн євро. Раніше максимальна сума, яку пропонували за українця, становила 55 млн євро він Наполі.

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До слова, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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