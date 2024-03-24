Судаков може возз'єднатися зі Зінченком в Арсеналі – "каноніри" готують божевільну пропозицію Шахтарю
Український хавбек "гірників" Георгій Судаков продовжує розбурхувати фантазії європейських топ-клубів.
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перейти в Арсенал, повідомляє Football London.
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За інформацією джерела, лідери АПЛ готові запропонувати донеччанам 86 мільйонів фунтів стерлінгів (100 млн євро) за 21-річного гравця.
Нагадаємо, генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявляв, що клаусула Георгія становить 150 млн євро. Раніше максимальна сума, яку пропонували за українця, становила 55 млн євро він Наполі.
До слова, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 2 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.
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