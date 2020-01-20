Шахтер провел первую тренировку на сборе в Турции

"Оранжево-черные" начали активную подготовку ко второй половине сезона.

Футболисты донецкого Шахтера сегодня вечером, 20 января, провели первую тренировку на первом сборе в турецком Белеке, сообщает официальный сайт клуба.

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Чтобы игроки могли втянуться в тренировочный процесс тренерский штаб предложил команде занятия, ориентированные на игровые упражнения. После разминки и квадратов футболисты разделились на две команды и провели серию двусторонних матчей различной интенсивности.

Начиная с завтрашнего дня Шахтер перейдет на режим двухразовых тренировок.

Напомним, во время первого сбора, который продлится до 30-го января, Шахтер проведет товарищеские матчи с польским Лехом, сербской Войводиной и чешским Словацко.

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