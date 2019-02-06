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Сікан забив ефектний гол через себе на тренуванні Шахтаря

09:41 397 Читать на русском
Сікан забив ефектний гол через себе на тренуванні Шахтаря
Данило Сікан / ФК Карпати

Форвард Шахтаря Данило Сікан відзначився неймовірним голом під час тренування.

Шахтар провів чергове тренування на зимових зборах у Туреччині. Та навіть під час занять можна побачити ефектні голи.

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Так, після розіграшу комбінації новачок "гірників" Данило Сікан відзначився забитим м'ячем бісіклетою.

7 лютого Шахтар проведе останній спаринг на другому зборі. Суперником буде австрійський Ваккер.

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Теги
Зимові збори Данило Сікан Данило Сікан Шахтар Шахтар Відеоновини
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