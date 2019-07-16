Шахтар продовжить підготовку до нового сезону в Україні – "гірники" зіграють 2 контрольні матчі з клубами УПЛ

Шахтар більше не поїде за кордон для проведення передсезонних зборів.

Донецький клуб повернувся з других закордонних зборів, які відбувались в Австрії, а від учора підопічні Каштру готуються до нового сезону на тренувальні базі у Святошино.

Каштру вже визначився зі стартовим складом Шахтаря на початок сезону

"Гірники" запланували зіграти ще два товариські матчі. Суперниками стануть новачок УПЛ Колос, а також донецький Олімпік. Поєдинки відбудуться 19 та 20 липня відповідно, початок о 18:00.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України для Шахтаря розпочнеться 28 липня поєдинком за Суперкубок проти київського Динамо.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати