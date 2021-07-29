"Шахтар вітає Мірчу Луческу з днем народження. Сьогодні колишньому тренеру команди виповнюється 76 років. Бажаємо міцного здоров'я, щастя і благополуччя", – йдеться у привітанні "гірників".

Луческу феєрично провів тренування на зборах Динамо – зробив попередження "слабким" і сам взявся виконувати вправи

Відзначимо, що Луческу є культовим тренером для Шахтаря – румун очолював донецький клуб з 2004 по 2016 роки. На чолі "гірників" фахівець 8 разів ставав чемпіоном України, 6 разів – володарем Кубка України та 7 разів – тріумфатором Суперкубка. Найкращим його досягненням стала перемога в Кубку УЄФА у сезоні 2008/09.

До слова, у минулому році Мірча очолив Динамо, з яким продовжив колекціонування трофеїв – "біло-сині" під його керівництвом виграли Кубок, Суперкубок та чемпіонат у перший рік роботи румуна.

Уніон – Динамо: брутальна нічия з Берліном на річницю Луческу, камео Вербіча з сумним кінцем, Буяльський досі найкращий